Napoli, cinque colpi da 110 milioni a gennaio: i nomi

“Tutto quello che è successo finora è solo responsabilità mia. La colpa non deve andare sui giocatori o sugli allenatori, mi assumo tutte le responsabilità . Devo chiedere scusa ai napoletani e ai tifosi se siamo dove siamo in classifica. Ma il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per rimediare”, ha dichiarato il presidente partenopeo al termine della partita pareggiata contro il Monza.

Nel mese di gennaio, quindi, il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato e regalare nuovi calciatori a Walter Mazzarri. Questa volta non si punterà su scommesse, ma su calciatori pronti per fare subito la differenza.

Il primo acquisto ci sarà in difesa, con un nome su tutti: Jakub Kiwior. L’estremo difensore dell’Arsenal potrebbe arrivare in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto, a fine stagione, fissato a 25 milioni di euro. Sempre per rinforzare la difesa, Aurelio De Laurentiis ha praticamente definito il primo acquisto di gennaio, ovvero Faraoni, il quale arriverà in azzurro a costo zero.

NON SOLO LA DIFESA, ANCHE CENTROCAMPO E ATTACCO DEVONO ESSERE RINFORZATI

Per rinforzare il centrocampo la dirigenza azzurra è pronta a ritornare su Teun Koopmeiners dell’Atalanta, valutato circa 50 milioni di euro e Lazar Samardzic dell’Udinese, il quale potrebbe arrivare in azzurro come sostituto di Elmas per circa 25 milioni.

In attacco, invece, si vuole puntare ad acquistare un sostituto di Politano e il nome in cima alle preferenze di Meluso sarebbe Riccardo Orsolini del Bologna. Il Napoli potrebbe investire ulteriori 10 milioni.

Con questi cinque acquisti il Napoli potrebbe svoltare la stagione puntare ai quarti di Champions League. Aurelio De Laurentiis è però consapevole che sarà necessario investire 110 milioni di euro.