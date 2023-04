Napoli, cinque rinnovi ‘pericolosi’: due calciatori rischiano di andare via in estate

Il Napoli, dopo la battuta d’arresto con il Milan, è pronto a preparare le prossime due gare. I partenopei dovranno affrontare in campionato il Lecce mentre in Champions c’è da giocare l’andata contro il Milan. La dirigenza azzurra, nel frattempo, sta monitorando la questione rinnovi. Il presidente Aurelio De Laurentiis entrerà nel vivo dei rinnovi soltanto dopo aver centrato l’obiettivo scudetto e dopo aver terminato la corsa Champions (si spera il più tardi possibile).

Il pericolo degli addii senza rinnovo riguarda sostanzialmente cinque calciatori azzurri. Stiamo parlando di: Alex Meret, Amir Rrhamani, Piotr Zielinski, Hirving Lozano e Victor Osimhen. Il portiere ha riconquistato la fiducia di tutti ma non ha trovato ancora la formula per rinnovare il suo contratto. Il suo agente ha comunicato che potrebbero arrivare offerte dall’Inghilterra gradite al calciatore.

Rrhamani sembra essere l’unico calciatore dei cinque che dovrebbe rinnovare con facilità. Spalletti gli ha dato molto ed è diventato un perno della sua squadra. Zielinski e Lozano invece con molta probabilità partiranno in estate. Già in questa sessione di mercato sembravano poter esser in uscita ma alla fine la dirigenza partenopea ha deciso di puntare su di loro un altro anno. Per Osimhen ADL cercherà il dialogo per il prolungamento ma occhio alle offerte faraoniche che potrebbero arrivare.