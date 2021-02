Napoli, circola il nome di Mazzarri come traghettatore fino a giugno

L’obiettivo del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è cercare di portare Rino Gattuso fino al termine della stagione. È necessaria, però, la qualificazione alla prossima Champions League.

Nel caso in cui non ci fossero buoni risultati nelle prossime partite, la dirigenza azzurra si riserva di esonerare Rino Gattuso per non venir meno agli obiettivi stagionali.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato individuato il nome del traghettatore da qui fino al termine della stagione: Walter Mazzarri.

L’ex allenatore del Napoli sarebbe stato già allertato da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale preferirebbe una figura di spicco che già conosce l’ambiente per non fallire l’obiettivo Champions League.

Oltre Mazzarri, il presidente azzurro avrebbe già avuto contatti anche con Rafa Benitez. Da quest’ultimo, inoltre, sarebbe arrivato anche il sì. Non bisogna che attendere, quindi, le prossime due partite degli azzurri. La speranza di ADL è di non fare cambi ma la situazione attuale può richiedere un cambio tecnico.