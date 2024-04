Napoli, clamoroso: c’è il sì di Conte, ma non si affonda

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe trovato il sì di Antonio Conte per la panchina della prossima stagione. Il patron azzurro, però, non vorrebbe affondare il colpo per il tecnico salentino ma vorrebbe provare a prendere uno tra Stefano Pioli e Domenico Tedesco

Quello che sta succedendo in casa Napoli ha dell’incredibile. Infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe ottenuto il sì di Antonio Conte per la panchina azzurra della prossima stagione ma avrebbe deciso di non affondare il colpo. Questo dietrofront improvviso potrebbe avere ragioni economiche dietro di sé, con i partenopei pronti a buttarsi su altri obiettivi.

Infatti, gli azzurri sarebbero pronti a prendere uno tra Stefano Pioli e Domenico Tedesco, che sono i preferiti per la panchina. Antonio Conte resta lì come eventualità, ma Aurelio De Laurentiis sembra voler predicare calma. I colpi azzardati non porterebbero da nessuna parte e lo si è visto pienamente con Rudi Garcia ad inizio di questa stagione.

Osimhen può rimanere?

Intanto, a sorpresa potrebbe rimanere Victor Osimhen. Il talento nigeriano continua ad essere vittima dei continui vortici del mercato con i partenopei che non vorrebbero cederlo così a cuor leggero.

Intanto, Ravanelli ha parlato della possibilità in cui Victor Osimhen possa rimanere nella squadra azzurra. Ecco cosa ha detto l’ex bianconero: “Vedo difficile che Conte possa andare al Napoli sapendo già di una cessione del nigeriano. Magari, qualora Antonio dovesse arrivare al Napoli, Osimhen potrebbe restare“. Antonio Conte potrebbe essere la chiave di volta, ma senza Europa le cose potrebbero farsi impossibili.