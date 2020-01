Napoli, clamoroso scenario di mercato: Sarri potrebbe chiedere Mertens alla Juve

Dries Mertens è attualmente in Belgio, più precisamente a Bruxelles, per curare alcune problematiche fisiche che lo stavano infastidendo in questi ultimi giorni. Il belga quindi non prenderà parte alla partita di questa sera contro l’Inter e tornerà a Napoli, a detta di Gennaro Gattuso, martedì sera.

Ma non sono tanto i fastidi fisici a preoccupare maggiormente i tifosi azzurri, bensì le voci di mercato che ultimamente stanno girando intorno al loro beniamino “Ciro”. La trattativa di rinnovo per Dries Mertens continua a rimanere in stallo e di conseguenza quindi aumentano gli interessi di altri club nel provare a prendere il calciatore a 0.

Ma c’è un’ipotesi in particolare, nata in queste ore, a spaventare i tifosi napoletani. A lanciare il clamoroso rumor ci ha pensato questa mattina l’ex agente di Lorenzo Insigne Antonio Ottaiano, parlando ai microfoni radiofonici di “Radio Sportiva“. Ecco quindi le sue dichiarazioni.

“Nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo, una sorpresa potrebbe essere l’approdo alla Juventus a parametro zero su precisa richiesta di Sarri, che sappiamo bene quanto lo stimi”.

Lo scenario ipotizzato da Ottaiano potrebbe provocare immensa delusione da parte dei tifosi del Napoli, i quali provano ancora sentimenti d’astio per il caso Higuain. All’epoca l’argentino passò tra le fila della Juventus dopo il pagamento della clausola rescissoria di ben 90 milioni di euro. Ora invece Dries Mertens potrebbe finire tra i bianconeri addirittura a parametro zero, facendo aumentare così anche l’amarezza per una tale operazione.