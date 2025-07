Napoli, Claudio Turi nuovo terzo portiere? Già in ritiro con Conte e in panchina in Serie A

Molti sono i profili giovanili che il mister Antonio Conte porterà in ritiro a Dimaro e Castel di Sangro. L’allenatore azzurro testerà diversi ragazzi e tra questi vi è anche un giovane portiere, Claudio Turi. Venti anni compiuti nel mese di maggio, è subito entrato nelle grazie del mister.

L’allenatore partenopeo ha testato anche lui per il ruolo di terzo portiere. Il 20enne si è messo in mostra due stagioni fa nella Youth League dove Turi ha offerto grandi prestazioni finendo anche nel mirino di club pronti a scommettere su di lui. Già nella stagione dello Scudetto mister Conte l’ha chiamato in panchina all’occorrenza.

ANTONIO TURI POSSIBILE NUOVO TERZO PORTIERE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SSC NAPOLI? IL RAGAZZO RAPPRESENTA UNO DEI MIGLIORI PROSPETTI DELLA PRIMAVERA AZZURRA

Nonostante l’età, Turi ha una grande personalità e voglia di mettersi in mostra. Una delle sue migliori prestazioni è stata contro la Juventus, in Coppa Italia Primavera. In quella partita tutti i titoli dei giornali furono per lui, con una gara davvero da incorniciare. La dirigenza partenopea ha notato subito le sue qualità e non a caso è stato acquisto da un’altra proprietà della famiglia De Laurentiis, il Bari.

Bisogna ora capire se il Napoli deciderà di trattenerlo in prima squadra, semmai come terzo portiere, o farlo giocare in maniera costante in Serie B o C. Antonio Conte ama allenare i giovani e Turi rappresenta senza dubbio uno dei migliori prospetti della Primavera azzurra.