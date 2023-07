I partenopei sembrano intenzionati a lasciar perdere la pista che porta a Le Normand. Il Napoli sarebbe pronto a virare su Konate del Liverpool

L’addio di Kim Min Jae, direzione Germania al Bayern Monaco, sembra essere questione di tempo. Il giocatore sudcoreano piace e non poco ai tedeschi, che sono pronti a pagarne la clausola rescissoria. Il giocatore ha già un accordo con i bavaresi, tanto che il Napoli sarebbe intenzionato ad arrendersi.

I partenopei hanno già iniziato lo scouting per il post Kim, che sembra avere tra le pedine sondate anche Robin Le Normand della Real Sociedad. Il calciatore francese naturalizzato spagnolo, però, ha una clausola elevatissima e sembra che Aurelio De Laurentiis potrebbe anche arrendersi di fronte a questo scoglio. Sono 50, infatti, i milioni di euro previsti da sborsare per liberare il giocatore. Cifra fin troppo alta per i partenopei, che un anno fa avevano offerto 25 milioni di euro.

Cosa succede ora?

Le Normand resta, comunque, il primo nella lista dei partenopei che ci proveranno in ogni modo. La sensazione, però, è che il giocatore possa essere scavalcato nelle gerarchie da un altro profilo. A Napoli, infatti, stanno pensando a Ibrahima Konate del Liverpool per sostituire Kim.

Il giocatore francese è valutato circa 38 milioni di euro dai reds ed ha un contratto fino al 2026. Da quando è in Inghilterra non ha trovato grande spazio, finendo per sfornare prestazioni fin troppo altalenanti. Il talento, però, è innegabile e il Napoli vorrebbe averlo tra le proprie fila. La possibilità è che si faccia un’offerta, anche a ribasso, per cercare di strapparlo al Liverpool. Difficile, molto difficile, ma non impossibile. Aurelio De Laurentiis vuole aspettare prima la cessione di Kim, per poi reinvestire i soldi immediatamente.