Napoli, club inglese seguono con interesse la situazione contrattuale di Kvara

I calciatori della SSC Napoli, da sempre, sono stati nel mirino dei grandi club europei con risorse economiche ben più grandi rispetto a quelle della proprietà di Aurelio De Laurentiis, che, purtroppo, non ha la possibilità di arrivare a certe cifre.

Secondo voci provenienti dall’Inghilterra, i top club inglesi, seguirebbero con interesse la situazione contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia in vista della prossima sessione estiva di mercato. L’intenzione è quella di arrivare ad offrire cifre importanti, anche superiori ai 100 milioni di euro, per strappare il talento azzurro al Napoli.

RINNOVO KVARA, DA UN ANNO TRATTATIVE IN CORSO PER UN CONTRATTO PER ULTERIORI CINQUE ANNI. L’ATTACCANTE DEL CLUB PARTENOPEO RICHIEDE INGAGGIO DA TOP PLAYER

Difficilmente, però, Aurelio De Laurentiis venderà il suo gioiello. Dalla scorsa stagione, infatti, sono in corso le trattative per il rinnovo dell’attaccante per altre cinque stagioni. L’attaccante azzurro richiede, però, cifre importanti per rinnovare con la SSC Napoli.