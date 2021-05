Napoli, col Verona partita di saluti: sarà l’ultima per Hysaj, Maksimovic e forse Gattuso

Il Napoli si appresta a giocare la sua ultima partita della stagione 2021/22. Allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà il Verona che, senza nulla più pretendere dal campionato, non vuole lasciare vita facile agli azzurri.

I calciatori azzurri sono pronti e vogliono festeggiare la qualificazione in Champions League regalando a Rino Gattuso i tre punti.

Chi non dovrebbe far più parte del Napoli il prossimo anno è Elseid Hysaj. Il calciatore, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e le possibilità di rinnovo sono praticamente pari a zero.

Per questo motivo, salvo clamorose sorprese, Hysaj giocherà la sua ultima partita col Napoli contro il Verona.

Domenica sarà l’ultima partita in azzurro anche per Maksimovic. Anche per il difensore azzurro, infatti, il contratto è in scadenza. Da vedere, invece, la situazione di Rino Gattuso che al momento sembra destinato ad andare via.