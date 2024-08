Napoli, Coli Saco è arrivato a Castel di Sangro: le valutazioni di Antonio Conte sul centrocampista

Coli Saco, di proprietà del Napoli, ha dimostrato con la maglia dell’Ancora nella passata stagione tutte le sue potenzialità. Il centrocampista ha collezionato un totale di 5 gol e un assist in 24 partite disputate, confermandosi come un pilastro. La sua crescita è evidente, tanto che è considerato una delle sorprese più brillanti della stagione di Serie C.

Lo scorso anno fu portato in ritiro da Rudi Garcia ma alla fine si optò per la cessione in prestito. Ora, Antonio Conte ha deciso di chiamarlo a Castel di Sangro e nella giornata di oggi è tornato dopo un anno in prestito. Conclusa le manifestazioni con la sua Nazionale, il calciatore è ritornato in azzurro con Olivera.

LE CARATTERISTICHE DI COLI SACO ARRIVATO DAL MILAN AL NAPOLI: ANTONIO CONTE HA BISOGNO DI UN CENTROCAMPISTA CON LE SUE QUALITA’?

Con la sua giovane età, classe 2002, e la stazza imponente di quasi due metri, Saco si prospetta come un profilo interessante anche per gli azzurri. Il suo rendimento attuale lo renderà sicuramente oggetto di valutazione da parte del Napoli.

Coli Saco rappresenta sicuramente una bella sorpresa per il club azzurro, anche se difficilmente resterà in azzurro. Conte lo valuterà in questi giorni a Castel di Sangro e probabilmente anche per i primi giorni di allenamento a Castel Volturno. Nulla è scontato, il mercato è ancora fermo e Conte ha bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche.