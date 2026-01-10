Napoli, Coli Saco rientra in Italia: nuovo prestito in vista

sabato, Gennaio 10, 2026
Coli Saco, centrocampista franco-maliano di proprietà del Napoli, dopo l’esperienza allo Yverdon Sport in Svizzera è pronto a tornare alla base. Il prestito si è concluso con sole otto presenze totalizzate che non hanno convinto gli svizzeri rinunciando all’opzione di riscatto.

Stando alle più recenti indiscrezioni, il Napoli ha concesso il via libera per un nuovo prestito in Italia. In pole position ci sono Avellino e Casertana che potrebbero assicurarsi il centrocampista già a partire da questo gennaio.

Meno probabile è la pista Salernitana nonostante il club abbia più volte espresso la volontà di dare maggiore intensità al centrocampo. Non è da escludere una ripresa dei contatti.

La volontà di Saco è quella di tornare a giocare con continuità in Italia dopo l’esperienza in Svizzera. Il club azzurro ha intenzione di trovare una destinazione che possa valorizzarne il profilo di grande fisicità e potenzialità in mediana.

Entro le prossime 48 ore sono attesi sviluppi decisivi, con l’Avellino leggermente in vantaggio grazie alla possibilità di includere un’opzione di acquisto nel prestito.

