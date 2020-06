Napoli, colloquio De Laurentiis – calciatori per spiegare le attuali difficoltà economiche

Qualche giorno fa in quel di Castel Volturno è tornato Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, la cui presenza mancava dall’ormai lontano primo marzo, ha voluto incontrare la squadra per un brevissimo colloquio. A raccontare il tutto ci ha pensato la penna di Raffaele Auriemma tra le pagine di TuttoSport.

Il patron azzurro, in poco più di una mezz’ora, dalle 11:30 alle 12 circa, ha ragguagliato i propri calciatori ed il proprio staff tecnico delle difficoltà economiche che la società del Napoli ha dovuto fronteggiare a causa del Coronavirus.

Secondo le stime infatti, pare che in questo periodo la società azzurra abbia perso più o meno 100 milioni di euro. Ovviamente, oltre al dispiacere per i tempi attuali, non sono mancate da parte di De Laurentiis parole di ottimismo verso l’immediato futuro.

Secondo il presidente tra poco tornerà tutto alla normalità e con la coesione di squadra si riuscirà a mettere questo periodo buio definitivamente alle spalle. Ovviamente la ripartenza potrà essere accelerata dai risultati ottenuti sul campo, a partire dall’impegno di Coppa Italia che vedrà il Napoli contrapporsi all’Inter.

All’andata in quel di Milano gli azzurri, guidati da Gattuso, vinsero per 0-1. Ora, dopo la lunga sosta, il Napoli è chiamato a difendere il vantaggio accumulato all’andata per staccare un biglietto per la finale e contendersi così la coppa con la Juventus.