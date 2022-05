Napoli, Collovati: “Ho letto una notizia e vi confesso che sto ancora tremando”

Ai microfoni di Canale 8, l’ex calciatore ed ora opinionista TV, Fulvio Collovati, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli ed in particolare di una notizia uscita sui giornali negli ultimi giorni, ovvero quella di un possibile addio di Victor Osimhen.

“In questi giorni ho letto una notizia di calciomercato riguardo il Napoli e vi confesso che sto ancora tremando al pensiero. Osimhen potrebbe lasciare la società azzurra per circa 80 milioni di euro più bonus, e fin qui nessun problema“.

“Il guaio è un altro, ovvero il possibile sostituto: Armando Broja. In una piazza esigente come quella partenopea, che ha conosciuto attaccanti fortissimi come Higuain e lo stesso Mertens, come si può presentare con un calciatore simile“.

L’opinionista TV è quindi preoccupato dalle voci di calciomercato che girano intorno alla società di Aurelio De Laurentiis.

Collovati ha infine dichiarato: “Si tratterebbe di un vero e proprio ridimensionamento per il club“.