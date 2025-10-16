Real Madrid e il mancato rinnovo di Rudiger: occasione per le big italiane

Il matrimonio tra Antonio Rudiger e il Real Madrid sembra ormai destinato a concludersi al termine della stagione. Il difensore tedesco, il cui contratto scade nel giugno 2026, non dovrebbe ricevere il rinnovo da parte della dirigenza. A pesare su questa decisione sarebbero soprattutto i continui problemi fisici che ne hanno limitato rendimento e continuità negli ultimi mesi.

Secondo quanto filtra dalla Spagna, il giocatore e il suo entourage avrebbero già iniziato a muoversi per trovare una nuova sistemazione, con diversi top club europei pronti ad approfittarne. In particolare, le big italiane starebbero monitorando la situazione con grande attenzione: il ritorno in Serie A, dopo l’esperienza alla Roma, non è affatto da escludere.

Tra le possibili destinazioni, qualcuno sussurra anche il nome del Napoli di Antonio Conte. Il tecnico salentino, da sempre attento alle occasioni di mercato, potrebbe considerare il profilo di Rudiger ideale per rinforzare la retroguardia azzurra, soprattutto se si presentassero le giuste condizioni economiche. D’altronde, come dimostrato dal recente “affare De Bruyne“, Conte non disdegna affari di spessore se funzionali al suo progetto tecnico.

Il futuro di Rudiger resta dunque tutto da scrivere: l’addio al Real Madrid appare probabile, ma la prossima maglia del tedesco potrebbe tingersi d’azzurro? L’Italia lo riaccoglierebbe volentieri, e la Serie A potrebbe presto riabbracciare uno dei difensori più carismatici e completi d’Europa.