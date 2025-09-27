Napoli, 25 milioni di euro per il giovane Palestra: Manna ha scelto il successore di Di Lorenzo?

Il Napoli continua a guardarsi intorno per rinforzare la corsia destra, dove il peso delle responsabilità ricade quasi interamente su Giovanni Di Lorenzo. La posizione di Pasquale Mazzocchi, sempre meno centrale nel progetto, spinge la dirigenza ad accelerare i ragionamenti in chiave futura. Già qualche mese fa era stato sondato il terreno con il Siviglia per Juanlu Sanchez, ma la trattativa si è arenata prima di arrivare a una conclusione concreta.

Negli ultimi giorni, invece, i radar azzurri si sono spostati su Marco Palestra, talento del 2005 cresciuto nell’Atalanta e ora in prestito al Cagliari. Considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo, il giovane esterno rappresenta un obiettivo intrigante non solo per il presente, ma anche in ottica a lungo termine. Il Napoli valuta con interesse la possibilità di puntare su di lui, consapevole che anticipare la concorrenza potrebbe rivelarsi decisivo.

NAPOLI, 25 MILIONI DI EURO PER IL SUCCESSORE DI GIOVANNI DI LORENZO: GIOVANNI MANNA INCANTATO DAL GIOVANE TALENTO DELL’ATALANTA: MARCO PALESTRA

Repubblica riporta: “Il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis sono pronti ad accontentare Antonio Conte, ma sarà difficile arrivare a Palestra già nella sessione invernale. Attualmente la valutazione è di 25 milioni di euro – bonus compresi – ma il prezzo è destinato a lievitare in caso di una stagione importante. Nelle prossime settimane intanto andranno in scena i primi contatti ufficiali tra il Napoli e l’Atalanta”