Napoli, colpo Axel Tuanzebe: arriva in prestito, possibile riscatto a 20 milioni

Aurelio De Laurentiis ha chiuso il primo acquisto dell’anno 2022 per il suo allenatore Luciano Spalletti. Si tratta di Axel Tuanzebe, difensore del Manchester United che arriverà in prestito semestrale.

Per le prestazioni sportive dell’ormai nuovo centrale azzurro, la dirigenza azzurra ha messo sul piatto poco meno di un milione di euro.

Ancora da definire, invece, la cifra del riscatto. Al momento, infatti, non è previsto tale diritto da parte della società partenopea, la quale, però, potrebbe intavolare il discorso già nei prossimi giorni su una base di circa 20 milioni di euro.

Tuanzebe arriva a Napoli per prendere il posto di Kostas Manolas il quale ha deciso di ritornare in patria. Nelle prossime 24 ore il giocatore potrebbe già sostenere le visite mediche.

Luciano Spalletti, ora, potrà contare su una nuova pedina per riportare il Napoli in Champions League. I tifosi, però, si aspettano qualche altro colpo per cercare di competere per qualcosa di più importante, lo Scudetto.