Napoli, colpo di scena Callejon? Si studia un punto d’incontro

Aurelio De Laurentiis e la dirigenza partenopea iniziano a programmare il futuro. Gli azzurri, infatti, sono già qualificati per la prossima Europa League ed attualmente sta concludendo il campionato di Serie A con l’obiettivo di qualificarsi al quinto posto della classifica del massimo campionato italiano.

In attesa di capire i nuovi colpi, si guarda tra i giocatori già presenti. In particolare, vi potrebbe essere un vero e proprio colpo di scena riguardo José Maria Callejon, il quale avrebbe espresso la volontà di restare ancora a Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe trattando questa possibilità, con il giocatore che avrebbe richiesto lo stesso stipendio per due anni e la dirigenza azzurra, invece, che vorrebbe farlo firmare per un solo anno. La trattativa è ancora all’inizio e già quest’apertura è importante.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, le strade tra José Callejon e la SSC Napoli si potrebbero incrociare a metà, con un contratto di un anno con opzione sul secondo in base alle presenze nella prossima stagione.

Anche Aurelio De Laurentiis, quindi, alla fine potrebbe fare un passo avanti e accontentare, in parte, l’attaccante Callejon. In caso permanenza dello spagnolo, infatti, il presidente risparmierebbe diversi milioni di euro per acquistare un sostituto considerando che sono stati già spesi per comprare Matteo Politano.