Napoli, colpo di scena Danso: il Lens apre alla cessione, il giocatore accetta i 2.5 mln offerti da ADL

Nella notte, come rivelato dal portale tuttomercatoweb.com, un colpo di scena per il giocatore del Lens, Kevin Danso. Secondo quanto appreso, infatti, il club proprietario del cartellino avrebbe aperto alla cessione del calciatore ad una cifra pari a 30 milioni di euro. Il portale tuttomercatoweb.com riporta: “I transalpini metteranno sul piatto 1,5 milioni fino al 2027 con opzione per il 2028, una cifra che rispetto a quella che potrebbe offrire il Napoli è comunque più bassa. Il club azzurro infatti è orientato a offrire 2,5 milioni l’anno per le prossime cinque stagioni”.

“Molto probabilmente sarà la volontà del giocatore a risultare decisiva ed è facile pensare che con queste cifre sul piatto il difensore possa propendere per il trasferimento al club campione d’Italia“. La SSC Napoli, quindi, avrebbe già il sì del calciatore. Non solo per il maggior ingaggio offerto, ma anche per le aspirazioni del calciatore che con la maglia azzurra può puntare a traguardi maggiori.