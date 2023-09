Napoli, colpo di scena Victor Osimhen: ritorna la pace, si vuole chiudere il rinnovo contrattuale

La calma dopo la testa. È quanto sta succedendo per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, il quale, dopo la sfuriata di martedì sera, avrebbe ritrovato la calma anche grazie al comunicato ufficiale diffuso dal club azzurro qualche ora fa tramite il suo sito ufficiale.

Intanto, la sorpresa arriva dal portale Tuttomercatoweb.com, il quale annuncia come la situazione rinnovo sia in evoluzione e vicina ad una conclusione favorevole: “E poi c’è il caso Osimhen. Dopo il video su TikTok di martedì, con Calenda che aveva addirittura ipotizzato la possibilità di adire alle vie legali, sembra che possa tornare il sereno. Anche perché l’accordo per il rinnovo era praticamente in dirittura d’arrivo e quasi solo da firmare”.

“Certo, ci può essere un passo indietro, ma non un balzo a sei mesi fa, quando l’agente aveva incontrato il Paris Saint Germain per capire la possibilità di una cessione. Ieri dopo la partita Osimhen non era più scontento. Alle volte basta un gol e un incontro con l’allenatore per cambiare qualcosa”.

Dopo tanto trambusto, quindi, il colpo di scena è servito, con le parti che potrebbero presto riunirsi per mettere nero su bianco l’accordo stabilito qualche mese fa e rendere ufficiale il tutto.