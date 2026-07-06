Il futuro di Zambo Anguissa sembrava ormai lontano da Napoli, con diversi club pronti a inserirsi per assicurarsi il centrocampista camerunese. Nelle ultime settimane l’ipotesi di un addio appariva sempre più concreta e la sua cessione sembrava soltanto una questione di tempo. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un clamoroso colpo di scena che potrebbe ribaltare completamente la situazione.

Il principale artefice di questo possibile cambio di rotta sarebbe il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che considera Anguissa un elemento fondamentale per il suo progetto tecnico. Il tecnico apprezza le qualità fisiche, la capacità di recuperare palloni e gli inserimenti offensivi del centrocampista. Per questo motivo sarebbe pronto a chiedere alla società di fare ogni sforzo possibile per convincerlo a restare.

Nel frattempo il Besiktas aveva intensificato i contatti ed era pronto ad affondare il colpo per portare il giocatore in Turchia. L’operazione sembrava ben avviata e il club turco confidava di chiudere l’affare nelle prossime settimane. L’intervento di Allegri, però, rischia di modificare completamente gli equilibri della trattativa.

I prossimi giorni saranno quindi decisivi per comprendere quale sarà il destino di Zambo Anguissa. Il confronto tra il giocatore, il suo entourage e la dirigenza del Napoli potrebbe chiarire definitivamente le intenzioni di tutte le parti. Con Massimiliano Allegri deciso a puntare su di lui, quello che sembrava un addio ormai scritto potrebbe trasformarsi in una sorprendente permanenza.