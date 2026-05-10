Il futuro di Zambo Anguissa con la SSC Napoli sembra ormai sempre più lontano dall’azzurro. Anche questa sera, nella delicata sfida contro il Bologna, il centrocampista camerunese non partirà dal primo minuto, un segnale che conferma le sensazioni delle ultime settimane. Le gerarchie sono cambiate e il suo addio al termine della stagione appare ormai uno scenario sempre più concreto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Anguissa avrebbe già maturato da tempo la decisione di lasciare Napoli per iniziare una nuova avventura. Dopo anni vissuti da protagonista assoluto, il calciatore sente probabilmente il bisogno di cambiare ambiente e misurarsi con nuove sfide. Una scelta difficile, ma che sarebbe stata presa con convinzione già da diversi mesi.

Eppure il legame tra Anguissa e la città resterà fortissimo. Arrivato quasi in sordina, il centrocampista è diventato rapidamente uno degli uomini simbolo del Napoli degli ultimi anni. La sua forza fisica, la capacità di dominare il centrocampo e l’attaccamento mostrato alla maglia lo hanno reso amatissimo dai tifosi azzurri, che lo considerano una vera icona dello Scudetto e del rilancio del club.

Nel cuore dei napoletani resteranno le sue prestazioni nelle notti europee, le cavalcate palla al piede e quella personalità capace di trascinare la squadra nei momenti più difficili. Se davvero sarà addio, Napoli saluterà non solo un grande calciatore, ma anche un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia recente del club.