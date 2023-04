Napoli, colpo in attacco? Si pensa a Thiago Almada

Il Napoli è pronto per conquistare lo scudetto, un sogno ormai durato più di 30 anni, ma è comunque attento ai prossimi obiettivi di mercato. Il club azzurro, infatti, non vuole essere protagonista solo per un anno ma lasciare il segno nel tempo a venire. Per questo motivo, i vertici stanno già lavorando per portare in azzurro talenti da tutto il mondo, come Thiago Almada.

Thiago Almada prossimo obiettivo Napoli

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal ha lanciato una notizia molto importante per i tifosi azzurri. “Il Napoli sta per chiudere un colpo di mercato” ha annunciato De Maggio, il quale ha fatto il nome di Thiago Almada, trequartista classe 2001 dell’Atlanta United e valutato circa 20 milioni di euro.

Come riportano varie testate, inoltre, il giocatore piaceva molto anche ad altri club come Inter, Juventus e big di Bundesliga.

Riferisce il giornalista che l’argentino lo scorso anno si è trasferito in MLS dal Velez per 14,55 milioni di euro e adesso sarebbe molto vicino al Napoli. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori informazioni e un’eventuale conferma.