Napoli, colpo last-minute a centrocampo: occasione dal Manchester United in prestito secco?

Il calciomercato del Napoli potrebbe vivere un finale infuocato proprio nell’ultima giornata, il 1° settembre 2025. Dopo l’operazione che ha portato Rasmus Hojlund in azzurro, il club partenopeo non sembra intenzionato a fermarsi e guarda con decisione a un per rinforzare il centrocampo: Kobbie Mainoo.

Il giovane talento dello United è al centro di un vero e proprio braccio di ferro: la società inglese non ha intenzione di privarsene, ritenendolo un elemento chiave per il futuro, ma il calciatore avrebbe espresso con forza la sua volontà di andare a giocare altrove per trovare maggiore spazio. L’idea del ragazzo è quella di partire in prestito secco, senza alcuna clausola di riscatto.

NAPOLI, MAINOO OCCASIONE LAST MINUTE IN PRESTITO SECCO! FABRIZIO ROMANO HA SVELATO LE EVOLUZIONI DELLA TRATTATIVA: “IL CALCIATORE VUOLE ANDARE IN PRESTITO PER GIOCARE”

Il Napoli, forte dei contatti già avviati nei giorni scorsi in seguito al dialogo per Hojlund, si troverebbe ora in pole position rispetto ad altri club europei interessati. La dirigenza azzurra, con Giovanni Manna in prima linea, sta valutando la fattibilità dell’operazione, consapevole che sarebbe un innesto di altissimo livello per la mediana, offrendo ad Antonio Conte un’alternativa dinamica e di qualità accanto a Zambo Anguissa.