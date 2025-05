Napoli, colpo Lookman: Manna all’opera per l’attaccante dell’Atalanta

Il Napoli guarda al futuro e lo fa con decisione. Dopo una stagione altalenante, il club partenopeo sta preparando una campagna acquisti importante per rilanciare il progetto tecnico e riportare entusiasmo tra i tifosi. In questo contesto, uno dei nomi più caldi sul taccuino di Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo degli azzurri, è quello di Ademola Lookman, esterno offensivo dell’Atalanta

Secondo fonti vicine alla società, Manna starebbe lavorando in gran segreto per portare il talento nigeriano sotto il Vesuvio. L’ex Lipsia e Fulham si è messo in luce nelle ultime due stagioni con la maglia nerazzurra, conquistando la fiducia di Gian Piero Gasperini e diventando uno dei punti di forza dell’attacco bergamasco. Le sue doti principali? Velocità, dribbling, senso del gol e capacità di agire su entrambe le fasce, ma anche come seconda punta. Un profilo completo, duttile, che farebbe comodo a qualsiasi squadra.

Il valore di mercato di Lookman si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro, ma l’Atalanta potrebbe chiedere qualcosa in più, forte del rendimento eccellente del giocatore, culminato con una tripletta in una finale europea nella scorsa stagione. Il Napoli, tuttavia, potrebbe avere le carte in regola per convincere la Dea, anche grazie a un budget importante messo a disposizione per il mercato estivo.

Dietro questa operazione non c’è solo l’obiettivo di rinforzare l’organico: Manna punta a costruire una rosa più dinamica, giovane e competitiva, ispirandosi a modelli internazionali. L’acquisto di Lookman sarebbe un segnale forte in tal senso. Il classe ’97 rappresenta una pedina di valore non solo dal punto di vista tecnico, ma anche in termini di esperienza internazionale, avendo militato in Premier League, Bundesliga e Serie A.

Operazione da portare in avanti

Va sottolineato come l’operazione richiederà pazienza e abilità nelle trattative: l’Atalanta non è intenzionata a svendere e il giocatore potrebbe avere estimatori anche all’estero. Tuttavia, il Napoli è pronto a giocare le sue carte, forte anche del progetto tecnico che verrà affidato al nuovo allenatore, il cui profilo dovrebbe favorire un gioco più offensivo e dinamico, perfetto per esaltare le caratteristiche dell’esterno nigeriano.

In attesa di conferme ufficiali, il nome di Lookman accende l’immaginazione dei tifosi napoletani. Un’operazione ambiziosa, ma non impossibile, che dimostrerebbe quanto il club voglia tornare ai vertici con un progetto serio e mirato. Manna, nel frattempo, lavora nell’ombra. E quando il silenzio è così assordante, spesso significa che qualcosa di grande è davvero in cantiere.