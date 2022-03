Napoli, colpo per le giovanili: preso un difensore 2004

Un punto debole della SSC Napoli, durante la gestione De Laurentiis sono state di certo le giovanili. Sono pochi i talenti che dalla primavera azzurra sono riusciti ad emergere in palcoscenici importanti: basti pensare che dal 2012 ad oggi gli unici affermati in Serie A sono stati Insigne, Luperto, Izzo, Sepe, mentre altri stanno facendo più fortune in Serie B come Contini, Gaetano, Roberto Insigne, Tutino, Pamiero. Tirando le somme risulta molto poco rispetto a quello che hanno prodotto altri club italiani, come Atalanta, Fiorentina, Roma ed Inter.

Anche dal punto di vista dei risultati gli azzurrini stentano a decollare: durante l’anno 2019-2020 c’è stata la retrocessione in serie cadetta delle giovanili, per poi essere immediatamente promossi l’anno successivo. La dirigenza partenopea in questi ultimi anni, sta cercando di investire un po’ di più rispetto a prima, acquistando anche atleti stranieri molto giovani, in modo da crescerli calcisticamente nel proprio vivaio.

In tal senso è in arrivo un nuovo giovanissimo calciatore, classe 2004 (17 anni), di nazionalità lettone: il suo nome è Daniel Nosegbe Suško. Il suo ruolo naturale è il difensore centrale, ma all’occorrenza può adattarsi anche come mediano. Il 17enne è un’atleta molto imponente fisicamente vista anche l’altezza di 1.91, mentre c’è molta curiosità su quali saranno le sue doti tecniche.

Suško è cresciuto calcisticamente nella capitale lettone Riga: muove i suoi primi passi nello Skonto Academy, per poi passare nel vivaio del Riga FC. Il classe 2004, il quale si allenava già da varie settimane con gli azzurri, sarà convocato già per la prossima sfida contro il Pescara, nel recupero valido per la 21esima giornata del campionato Primavera 1.

Il difensore lettone ha già giocato per la propria nazionale a livello giovanile: nel 2020 infatti, ha vestito la maglia della nazionale Under 17 della Lettonia nella Baltic Cup. Nosegbe Suško e i suoi compagni si sono aggiudicati il titolo per la quinta volta nella storia. In quel torneo l’azzurrino segnò un goal nella partita vinta per 4-0 contro l’Estonia u17 e vinse anche il premio come miglior difensore del torneo. Il giocatore sarà a completa disposizione di Frustalupi, che dovrà capire quali saranno le sue potenzialità e come esprimerle e sfruttarle al meglio.