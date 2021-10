Napoli, colpo per il futuro: dal Legia Varsavia arriva l’U17 Junior Ceci

Junior Lucio Ceci è il nuovo acquisto per il Napoli Under 17 di mister Liguori.

La campagna acquisti del Napoli sembra non vedere ancora una fine e ad arricchire l’under 17, arriva dal Legia Varsavia il giovane Junior Lucio Ceci. Il classe 2005 avrebbe rinunciato ad un contratto da professionista pur di potersi aggregare alla compagine partenopea, forse anche a causa di una influenza piuttosto forte all’interno della famiglia.

Il papà di Junior, infatti, è di chiarissime origini napoletane e una volta arrivata la chiamata del ds Giuntoli per il figliolo non ci avrebbe pensato neppure un secondo prima di instradare il ragazzo dritto verso gli azzurri.

Le informazioni su Junior Lucio Ceci al momento non sembrano davvero tante. A parte il ruolo – attaccante esterno – le notizie sul giovane sedicenne sono poche e frammentate. Il Legia Varsavia lo avrebbe individuato grazie alla sua preziosissima rete di osservatori nei campionati scolastici.

Le qualità al ragazzo di certo non mancano se Jacek Mazurek, ds del club polacco era già pronto ad aggregarlo alla prima squadra (tra l’altro prossima avversaria del Napoli in Europa League). Il contratto era lì sul tavolo e avrebbe catapultato Ceci nel mondo dei pro dalla porta principale. Così però non è stato.

Il ragazzo, avrebbe cortesemente rifiutato l’offerta polacca per venire in Italia – e a Napoli in special modo – a giocarsi le sue carte. Per il momento verrà aggregato alla squadra di mister Liguori ma la Primavera e un po’ anche mister Spalletti sono pronti a vederlo in azione. Se le doti saranno quelle giuste non è impossibile che Ceci possa debuttare in A già a partire dalle ultime gare di questo campionato.