Napoli, colpo Stoyanov: è fatta

Il Napoli ha chiuso per l’acquisto di Steliyan Stoyanov dalla Primavera del Frosinonel. Il giovane classe 2006 si unirà alla Primavera partenopea per la prossima stagione. Il giovane ha disputato un’ottima annata con i ciociari

Un talento bulgaro per il Napoli

188 cm, classe 2006, centrocampista di ruolo e un futuro potenzialmente brillante davanti. Questo è l’identikit di Steliyan Stoyanov, il nuovo centrocampista bulgaro del Napoli. Il giovane si unisce ufficialmente alla Primavera partenopea, dopo che ha stupito nella scorsa stagione durante il campionato di Primavera 2 vinto dal suo Frosinone.

I giovani ciociari, infatti, hanno stravinto il campionato – dove il Napoli è arrivato terzo – e grazie anche ad ottime prestazioni del neo acquisto partenopeo. Lo scorso anno, infatti, ha disputato 16 partite con la Primavera del Frosinone giocando benissimo.

Chi è Steliyan Stoyanov?

Steliyan Stoyanov è un centrocampista bulgaro classe 2006. Può fare sia il mediano che il centrocampista centrale, preferendo quest’ultimo ruolo, e nell’ultimo periodo è riuscito a migliorarsi a tal punto da poter giocare anche sull’esterno destro, sia a centrocampo che in attacco. Arriva dal Frosinone Under 19, ma fino a due anni fa ha militato tra le file delle giovanili del Chernomorets, in patria. Come giocatore è abbastanza difensivo, sa far valere il proprio fisico. È il classico mastino da centrocampo, ma ha da migliorare ancora nei contrasti visto che risulta spesso troppo irruento, pur sapendosi regolare.