Napoli, colpo Vaclik a parametro zero: arriverà in caso di addio di Ospina

Tomáš Vaclík è vicinissimo ad essere un nuovo giocatore del Napoli, almeno secondo quanto riportato dalla Spagna, sul media sportivo Todo Fichajes. Il 32enne portiere ceco, impegnato fino a poche ore fa con la sua nazionale ad Euro 2020, è attualmente svincolato dopo aver concluso la sua ultima stagione con il Siviglia.

Per il Napoli dunque si tratterebbe di un ottimo colpo a parametro zero, dalla massima resa con il minimo sforzo. L’affidabilità del portiere ex Siviglia è indubbia: basta pensare che appena nel 2018 aveva vinto il premio con miglior calciatore ceco della stagione.

Ovviamente l’arrivo di Vaclik, che risulta già bloccato dalla dirigenza azzurra, dipende interamente dall’eventuale versione di David Ospina. Il portiere colombiano infatti vorrebbe cambiare aria per giocare con continuità altrove, poiché le gerarchie per difendere la porta partenopea sono state stabilite.

Senza ombra di dubbio Alex Meret sarà il primo portiere della squadra di Luciano Spalletti, su forte pressione della dirigenza. Tra le cose che più sono state mal digerite da De Laurentiis della precedente gestione tecnica di Gennaro Gattuso infatti vi è proprio l’alternanza dei portieri, che non ha per nulla valorizzato il talento del portiere friulano.

Per la prossima stagione dunque il trio di portieri del Napoli potrebbe essere Meret, Vaclik e Contini. Non si tratta comunque di una cosa definitiva poiché prima c’è da vendere Ospina. Le alternative ai nomi precedentemente citati non mancano di certo, su tutti è molto forte la suggestione di un ritorno di Luigi Sepe.