Napoli, come possono essere investiti i milioni derivanti dalle cessioni di Kvara ed Osimhen (a giugno)

La SSC Napoli, tra gennaio e giugno, può incassare oltre 200 milioni di euro dalle varie cessioni. Non solo Kvara ed Osimhen, ma anche i vari Raspadori, Simeone e Ngonge sono destinati all’addio entro il mercato di giugno. Cifre che il club azzurro può investire per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Sarà necessario trovare non solo un sostituto di Kvara, ma anche rinforzare altri reparti del campo. Il principale indiziato per prendere il posto del georgiano è Garnacho del Manchester United. Il club inglese lo valuta 70 milioni ma il Napoli spera di scendere almeno a 50.

In difesa, invece, oltre al parametro zero Danilo o Skrniar dal PSG, il sogno di Conte sarebbe Kiwior dell’Arsenal, il quale potrebbe partire per una cifra tra i 20 e 25 milioni di euro. A centrocampo il mister vorrebbe Frattesi, ma è difficile. Una pista percorribile potrebbe essere, per circa 30 milioni, Sudakov.

NAPOLI, ANTONIO CONTE VUOLE ALMENO CINQUE ACQUISTI TOP TRA GENNAIO E GIUGNO PER SOPPERIRE A VARI ADDII: L’OBIETTIVO E’ RINFORZARSI IN VISTA DELLA CHAMPIONS DELLA PROSSIMA STAGIONE

Dorgu, invece, è sempre nei pensieri di Conte. Il calciatore del Lecce viene valutato tra i 30 e 40 milioni e Conte non vorrebbe farselo scappare. Infine, questione attaccante. Lukaku è ancora inamovibile per il mister ma c’è un nome per cui Conte farebbe faville: Duran dell’Aston Villa. Questi, al momento, sono i maggiori candidati a vestire la maglia azzurra tra gennaio e giugno 2025.