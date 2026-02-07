Napoli, come sta procedendo la stagione di Rafa Marin: il Villarreal può riscattarlo per 15 milioni

Il futuro di Rafa Marín sembra sempre più lontano da Napoli. Il difensore spagnolo, attualmente in prestito al Villarreal, sta vivendo una stagione positiva in Liga, riuscendo a ritagliarsi spazio e continuità in una squadra competitiva e abituata a lavorare con giovani di prospettiva.

Le prestazioni offerte con la maglia del Villarreal hanno convinto il club spagnolo, che valuta seriamente il riscatto fissato a 15 milioni di euro. Un’operazione che, se confermata, rappresenterebbe una plusvalenza importante per il Napoli, che nel frattempo ha già incassato un milione di euro dal prestito oneroso.

Nonostante le buone indicazioni arrivate dalla Spagna, appare complicato immaginare un ritorno di Rafa Marín in azzurro. Con Antonio Conte in panchina, il Napoli sembra orientato verso profili più pronti e con maggiore esperienza internazionale, caratteristiche che al momento rendono difficile un reintegro dello spagnolo nel progetto tecnico.

La sensazione è che il futuro del centrale classe 2002 sia ormai indirizzato verso una permanenza in Liga. Il Villarreal osserva con attenzione, il Napoli attende, ma la strada che porta a un addio definitivo sembra ormai tracciata.