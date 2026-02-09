Napoli, come sta Scott McTominay dopo l’infortunio rimediato contro il Genoa

Il recupero di Scott McTominay procede a ritmi sorprendenti e regala un sospiro di sollievo ad Antonio Conte. Il centrocampista scozzese aveva lasciato il campo anzitempo nella sfida contro il Genoa, facendo temere uno stop più lungo, ma le sensazioni delle ultime ore sono decisamente positive.

Secondo le ultime indiscrezioni, McTominay avrebbe già smaltito il problema fisico ed è da considerarsi disponibile per la gara contro il Como. Un recupero lampo che testimonia la grande professionalità dello scozzese e la sua importanza nello scacchiere azzurro.

Nonostante ciò, in casa Napoli prevale la prudenza. Conte sta valutando seriamente l’ipotesi di concedere a McTominay un turno di riposo, evitando di forzare i tempi e riducendo al minimo il rischio di ricadute. Il tecnico è consapevole che, in questa fase della stagione, perdere nuovamente un elemento chiave potrebbe avere conseguenze pesanti.

Il centrocampo azzurro, infatti, è già ridotto all’osso e il Napoli non può permettersi di rinunciare anche allo scozzese per un periodo più lungo. Meglio gestire le energie e preservare uno dei pilastri della mediana, con l’obiettivo di averlo al meglio nei prossimi impegni decisivi.