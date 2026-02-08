Napoli-Como, arrivano due buone notizie per Antonio Conte (ed una negativa)

In casa Napoli tiene banco la situazione infortunati alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Como. Antonio Conte monitora quotidianamente l’infermeria azzurra, che negli ultimi giorni ha finalmente restituito qualche sorriso. Il tecnico può contare su notizie incoraggianti che arrivano dal centro sportivo. Recuperi importanti in vista di un match da non sottovalutare.

La prima buona notizia riguarda Matteo Politano, rientrato in gruppo dopo aver saltato le ultime gare per un problema fisico. L’esterno offensivo ha lavorato regolarmente con i compagni e punta a tornare protagonista. Un recupero fondamentale per dare qualità e soluzioni in più sulla fascia. Conte ritrova così un elemento chiave del suo scacchiere.

Segnali positivi anche per Pasquale Mazzocchi, che ha smaltito l’infortunio e sarà nuovamente a disposizione. Il terzino rappresenta un’alternativa preziosa sulle corsie laterali. La sua presenza amplia le rotazioni difensive e garantisce maggiore intensità. Due rientri che permettono al Napoli di respirare.

Resta però una nota stonata legata all’assenza di Zambo Anguissa, ancora fermo ai box. Il centrocampista continua a fare i conti con un problema fisico difficile da risolvere. A chiarire la situazione è stato lo stesso Conte: “Frank ha un problema alla schiena e i dottori non stanno riuscendo a risolverlo”. Il suo recupero resta dunque un vero mistero.