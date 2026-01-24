sabato, Gennaio 24, 2026
HomeSportCalcioNapoli, TMV: “Manna ha già preso contatti per l’estate”
CalcioSerie ACalciomercato

Napoli, TMV: “Manna ha già preso contatti per l’estate”

Francesca Panico
Di Francesca Panico
0
Fonte Flickr

Nonostante il mercato di Gennaio non si sia ancora concluso, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta già facendo le sue valutazioni, in vista dell’arrivo dell’estate.

Stando a quanto rilevato da “TMV”, il mirino del club partenopeo sarebbe ricaduto su Maximo Perrone, attuale giocatore del Como.

Ecco, le parole del giornale: “Non solo operazioni per il presente però, visto che dalle ultime raccolte da TMW la società di Aurelio De Laurentiis sta buttando un occhio anche alla prossima estate. E in questo senso uno dei primi nomi nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di Maximo Perrone, centrocampista argentino, di proprietà del Como.

Nelle prossime settimane i contatti in questo senso andranno avanti, con Perrone che è visto come una delle principali alternative; nel caso in cui Stanislav Lobotka dovesse lasciare il Napoli la prossima estate.

L’argentino ex Velez e Manchester City, però, potrebbe arrivare a prescindere da quello che sarà il futuro del metronomo slovacco”.

Articolo precedente
Sfida tra Napoli e Juventus non solo in campo: duello anche di mercato
Articolo successivo
Napoli, se Conte resta arriva un centrocampista internazionale a costo zero
Francesca Panico
Francesca Panico
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode