Napoli, TMV: “Manna ha già preso contatti per l’estate”

Nonostante il mercato di Gennaio non si sia ancora concluso, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta già facendo le sue valutazioni, in vista dell’arrivo dell’estate.

Stando a quanto rilevato da “TMV”, il mirino del club partenopeo sarebbe ricaduto su Maximo Perrone, attuale giocatore del Como.

Ecco, le parole del giornale: “Non solo operazioni per il presente però, visto che dalle ultime raccolte da TMW la società di Aurelio De Laurentiis sta buttando un occhio anche alla prossima estate. E in questo senso uno dei primi nomi nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di Maximo Perrone, centrocampista argentino, di proprietà del Como.

Nelle prossime settimane i contatti in questo senso andranno avanti, con Perrone che è visto come una delle principali alternative; nel caso in cui Stanislav Lobotka dovesse lasciare il Napoli la prossima estate.

L’argentino ex Velez e Manchester City, però, potrebbe arrivare a prescindere da quello che sarà il futuro del metronomo slovacco”.