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Napoli, con Allegri anche Emre Can potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato?

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Massimiliano Allegri fonte foto: Di Photo by goatlingCropped by Danyele - Flickr (original photo), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43735258
Massimiliano Allegri fonte foto: Di Photo by goatlingCropped by Danyele - Flickr (original photo), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43735258

Il Napoli guarda con attenzione al mercato estivo e sa bene che uno dei reparti da rinforzare sarà il centrocampo. La prossima stagione, tra campionato e coppe, richiederà una rosa profonda e ricca di alternative. Per questo motivo la dirigenza azzurra starebbe valutando profili di esperienza capaci di garantire qualità e leadership nello spogliatoio.

Oltre ad Adrien Rabiot, un altro nome che intriga l’ambiente partenopeo è quello di Emre Can. Il centrocampista tedesco, attualmente al Borussia Dortmund, è da tempo accostato al club azzurro. L’eventuale arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe rappresentare un fattore decisivo, considerando il rapporto di stima nato durante l’esperienza condivisa alla Juventus.

L’esperienza internazionale di Emre Can rappresenterebbe un valore aggiunto per il Napoli, soprattutto in vista degli impegni europei. Tuttavia, la trattativa appare tutt’altro che semplice. Il primo ostacolo riguarda l’età del giocatore: Aurelio De Laurentiis difficilmente investirebbe cifre importanti per un calciatore che ha già superato i trent’anni.

Non meno rilevanti sono gli aspetti economici dell’operazione. Il Borussia Dortmund valuterebbe il centrocampista circa 10 milioni di euro, una cifra ritenuta elevata per il ruolo che andrebbe a ricoprire. A complicare ulteriormente il quadro c’è lo stipendio: i circa 4 milioni di euro annui percepiti da Emre Can rappresentano un investimento importante che il Napoli, soprattutto per una possibile riserva, potrebbe non essere disposto a sostenere.

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