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Napoli, con Allegri arriva Gila e non solo: pronto Rabiot

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
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Fonte Flickr

Il Napoli si prepara a voltare pagina con un progetto che promette esperienza, personalità e ambizione. La scelta di Massimiliano Allegri per la panchina azzurra rappresenta un segnale chiaro da parte della società: dopo una stagione intensa, il club vuole ripartire con un allenatore abituato a vincere e a gestire squadre di alto livello

Colpi di spessore

Attorno al nuovo corso iniziano già a circolare i primi nomi per il mercato estivo. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Mario Gila, difensore della Lazio che piace per qualità fisiche, velocità e capacità di impostare l’azione dal basso. Il centrale spagnolo viene considerato un elemento ideale per rinforzare il reparto arretrato e dare maggiore solidità alla squadra.

Un altro nome che continua a far discutere è quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese garantirebbe esperienza internazionale, forza atletica e qualità tecnica in mezzo al campo. Un eventuale arrivo del giocatore rappresenterebbe un colpo importante, soprattutto per leadership e mentalità vincente. Il suo arrivo potrebbe, però, essere legato all’addio di Anguissa.

Voglia di stupire

Il presidente Aurelio De Laurentiis, ancora una volta, sembra intenzionato a sorprendere tutti con mosse ambiziose. La sensazione è che il Napoli voglia costruire una rosa competitiva non solo per il campionato, ma anche per tornare protagonista in Europa.

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