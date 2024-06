Napoli, con Antonio Conte inizia la rivoluzione: mezza squadra titolare può andare via, i nomi

Dopo la deludente stagione, dal Napoli ci si aspetta tanto sul mercato in entrata. Diversi calciatori diranno addio e il presidente Aurelio De Laurentiis, con il DS Manna, dovranno soddisfare le richieste di Antonio Conte.

Il mister vuole una squadra che sappia interpretare alla perfezione la sua formazione, il 3-4-3. Per questo motivo si sta cercando di convincere Di Lorenzo a restare, ma, difficilmente il terzino resterà in azzurro.

Molti sono i nomi che stanno circolando in queste settimane, da Buongiorno a Rafa Marin, passando per Vanderson a Gudmundsson. In attacco, invece, forte sarebbe Romelu Lukaku come sostituto di Victor Osimhen

NAPOLI, LA PROBABILE FORMAZIONE CON ANTONIO CONTE: IL MISTER UTILIZZEREBBE LA FORMAZIONE DEL 3-4-3. IN ATTACCO IL SOSTITUTO DI VICTOR OSIMHEN POTREBBE ESSERE ROMELU LUKAKU

Considerando le probabili richieste del mister, quindi, questo potrebbe essere il 3-4-3 di Antonio Conte, con un ulteriore investimento necessario per rinforzare il centrocampo e la difesa: Meret, Rrahmani, Buongiorno, Rafa Marin, Vanderson, Olivera (Spinazzola), Anguissa, Lobotka, Kvara, Gudmundsson, Lukaku.