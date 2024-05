Napoli, con Conte a rischio anche i big. Il mister potrebbe convincere anche Alessandro Buongiorno

Antonio Conte potrebbe diventare il prossimo allenatore della SSC Napoli. L’ex Juventus è uno dei preferiti di Aurelio De Laurentiis, il quale potrebbe tentare l’affondo già nei prossimi giorni per portare in Campania il mister.

Come dichiarato da Aurelio De Laurentiis nella presentazione di Dimaro, con l’offerta giusta tutti sono cedibili. E, con Antonio Conte in panchina, tutti rischierebbero il posto senza avere le giuste motivazioni in questa stagione. Anche big come Di Lorenzo, Anguissa, Meret e Mario Rui potrebbero essere messi in discussione.

Antonio Conte non vuole vedere cali di tensione e vuole solo calciatori motivati. Per questo le valutazioni saranno fatto solo con l’arrivo del nuovo mister, e, con Conte, tutti possono essere ceduti o messi fuori rosa se non danno il 110%.

BUONGIORNO ALLA SSC NAPOLI CON ANTONIO CONTE IN PANCHINA, IL DIFENSORE APRIREBBE ALLA CESSIONE

Il difensore del Torino starebbe cercando un progetto interessante prima di lasciare Torino. Il suo sogno sarebbe la Premier League ma, con Antonio Conte in panchina, non esiterebbe ad accettare la piazza azzurra sapendo che l’obiettivo sarebbe quello di vincere almeno un altro Scudetto o comunque un trofeo.