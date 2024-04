Napoli, con Conte due acquisti di spessore. Manna potrebbe optare per un colpo in prospettiva

Con l’arrivo di Giovanni Manna cambiano le strategie in casa Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione di fare una vera e propria rivoluzione dopo la stagione fallimentare e per questo ha scelto il dirigente della Juventus per iniziare a programmare il futuro.

Per la panchina due sono i nomi in cima alla lista: Vincenzo Italiano e Antonio Conte. Quest’ultimo è il sogno del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale sta corteggiando l’ex Juventus ormai da mesi.

Conte sicuramente chiederebbe delle garanzie, tra cui quella di lottare per lo Scudetto. Per questo motivo sarà necessario intervenire in maniera importante sul mercato, assicurandosi grandi calciatori.

Due sono i nomi che sia Manna che Conte hanno in mente, soprattutto per l’attacco: Dejan Kulusevski e Romelu Lukaku. Per acquistarli sarà necessario un investimento importante da almeno 80 milioni di euro. Per cercare di non spendere troppo per via del mancato piazzamento Champions, si potrebbe decidere di puntare su un giovane emergente Matías Soulé Malvano, il quale piace tanto al direttore sportivo Manna.