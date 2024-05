Napoli, con Conte permanenza Kvara e due colpacci

Il Napoli di Antonio Conte, almeno sui giornali, inizia a prendere forma. Secondo recenti voci i partenopei sarebbero pronti a blindare Khvicha Kvaratskhelia e a prendere due giocatori importanti dalla nostra Serie A

Antonio Conte continua ad essere, insieme a Gian Piero Gasperini, la scelta preferita di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. I partenopei, infatti, saluteranno Francesco Calzona e molto probabilmente ripartiranno dall’allenatore salentino. Il tecnico ex Inter, Juventus e Tottenham – tra le altre – starebbe trattando il proprio contratto per l’arrivo all’ombra del Vesuvio.

Non facile la trattativa, si parla di una possibile clausola di uscita anticipata, specialmente sotto il punto di vista economico. Aurelio De Laurentiis è arrivato ad offrire 6 milioni di euro più 3 di bonus per ingolosire l’ex allenatore della nazionale italiana. Per farlo arrivare, però, serviranno molte più garanzie da parte del presidentissimo azzurro.

Bombe di mercato in arrivo?

Antonio Conte, infatti, avrebbe chiesto ben tre colpi ad Aurelio De Laurentiis per poter sposare il progetto Napoli. Il primo, potenzialmente il più importante, è la permanenza di Khvicha Kvaratskhelia nel capoluogo campano. Il giocatore georgiano è tra i più vociferati per la finestra estiva di calciomercato, ma ci sarebbe l’intenzione di blindarlo.

Il secondo potrebbe essere Albert Gudmundsson del Genoa. L’islandese piace e non poco ai partenopei, che starebbero guidando la corsa per lui. Attenzione, però, perché anche in Premier League si stanno muovendo per lui. Ultimo, ma non ultimo, Luis Alberto. Il centrocampista, nonostante Lotito abbia detto di non volerlo cedere, sembra voglia provare una nuova avventura e potrebbe essere il Napoli la possibilità. Tre giocatori che andrebbero ad arricchire il 3-4-3 di Antonio Conte, che potrebbe anche variare. Chissà cosa vedremo nei prossimi mesi.