Napoli, con Conte spazio ai titolarissimi: turnover ridotto al minimo

Il quotidiano Il Mattino ha analizzato i minuti giocati dai calciatori del Napoli in questa stagione, evidenziando come l’arrivo di Antonio Conte abbia riportato in auge la politica dei “titolarissimi”, una strategia già adottata in passato da allenatori come Mazzarri e Sarri.

Turnover ridotto e panchinari ai margini

Conte ha dato continuità a un blocco ristretto di giocatori, limitando al minimo le rotazioni. Alcuni elementi della rosa, soprattutto i nuovi acquisti come Hasa e Billing, non hanno ancora esordito in campionato.

Secondo Il Mattino, le ragioni potrebbero essere diverse: da un lato, la volontà dell’allenatore di non alterare equilibri consolidati, dall’altro, il possibile giudizio critico sul valore delle alternative a disposizione.

Il quotidiano sottolinea come Conte non sia solito adottare il turnover senza una valida motivazione. Se ritenesse determinati giocatori all’altezza, non avrebbe problemi a inserirli nelle rotazioni.

Il fatto che alcuni elementi non abbiano ancora avuto spazio potrebbe dunque rappresentare un segnale chiaro sulle gerarchie stabilite in squadra.