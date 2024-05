Napoli, con Conte un nuovo capitano. Lukaku il primo acquisto del nuovo allenatore?

L’arrivo di Antonio Conte al Napoli è la svolta che i tifosi aspettavano dopo una stagione deludente. Il nuovo allenatore è pronto ad avviare la rivoluzione annunciata da Aurelio De Laurentiis, con tutti i calciatori che saranno cedibili con la giusta offerta.

Chi potrebbe fare le valigie è anche il capitano del Napoli dell’ultimo Scudetto, Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo, infatti, avrebbe chiesto a Giovanni Manna di essere ceduto. A quel punto, quindi, sarebbe necessario trovare un nuovo capitano.

I nomi più indiziati sono due: Stanislav Lobotka o addirittura Khvicha Kvaratskhelia. Per quest’ultimo sarebbe una vera e propria svolta, un aumento di responsabilità derivanti anche dal possibile nuovo contratto alla Osimhen che potrebbe firmare nelle prossime settimane.

ANTONIO CONTE AL NAPOLI, IL PRIMO ACQUISTO POTREBBE ESSERE ROMELU LUKAKU: ARRIVEREBBE PER SOSTITUIRE VICTOR OSIMHEN

A scrivere dell’accostamento del bomber belga alla SSC Napoli l’edizione odierna de Il Mattino: “Conte sa bene che l’anno prossimo non avrà a disposizione un bomber come Osimhen e certamente vorrà spingere per un attaccante dello stesso peso specifico”.

“Uno alla Lukaku, tanto per intenderci. Gli indizi portano proprio al gigante belga che lascerà la Roma per tornare al Chelsea (proprietario del cartellino) senza neppure disfare le valigie. Il club londinese, infatti, non punta su Big Rom e in caso di approdo di Conte al Napoli potrebbe ripristinarsi il binomio vincente tra i due ai tempi dell’Inter. Si vedrà”.