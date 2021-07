Napoli, con Demme out Giuntoli alla ricerca di un centrocampista: occhi puntati su Matias Vecino

Continuano le ricerche dei nuovi innesti da inserire in rosa per le squadre di Serie A, ed in particolar modo per il Napoli, che ha voglia di riscattarsi dopo il mancato obiettivo della qualificazione in Champions League.

Giuntoli ed il suo entourage negli ultimi giorni, in base a quanto riportato dai princiapli quotidiani sportivi, erano alle prese con nuove entrate da concentrare soprattutto nel reparto offensivo.

Tuttavia, con l’infortunio di Diego Demme, il club azzurro si è messo anche alla ricerca di un nuovo centrocampista. E in base a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri sarebbero andati a bussare alla porta proprio di un diretto avversario.

Parliamo dell’Inter, che dopo il tesoretto conquistato dopo la vendita di Hakimi al Psg, è alla ricerca di altre opportunità di guadagno da reinvestire poi parzialmente sul mercato in entrata.

Ebbene De Laurentiis, come riportato dai giornalisti, avrebbe chiesto al club nerazzurro Matias Vecino, elemento gradito a Spalletti ma che non è attualmente sul mercato per i nerazzurri. A meno che non si presenti un’offerta degna di nota.