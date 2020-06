Napoli, con Gattuso ancora zero presenze per tre calciatori ‘pupillo’ di Carlo Ancelotti

Il Napoli di Rino Gattuso sta viaggiando nel campionato di Serie A. Gli uomini dell’ex Milan stanno dando il massimo grazie al nuovo corso. L’obiettivo è quello di superare l’Atalanta, tuttavia la missione è molto ardua dal momento che anche i bergamaschi stanno facendo una grande stagione.

Contro la SPAL, il mister ha fatto giocare diversi calciatori poco impiegati durante la sua gestione. Tra questi, sta dando spazio anche ad Amin Younes, il quale si sta allenando come un matto a Castel Volturno per convincere Rino a puntare su di lui. E, i risultati, iniziano a vedersi con il goal messo a segno.

Fino a questo momento, tre sono i calciatori che non sono stati impiegati dal mister partenopeo: Karnezis, Luperto e Llorente.

Proprio l’attaccante spagnolo, fino a questo momento, non ha mai messo piede in campo e racimolato zero minuti negli ultimi sette mesi. Con Carlo Ancelotti, invece, Fernando Llorente era diventato un punto di riferimento per l’attacco azzurro, tanto da partire diverse volte titolare ed entrare subito nel cuore dei tifosi azzurri.

Con Rino Gattuso, invece, le carte in tavola sono cambiate. Se si vanno a vedere le statistiche, infatti, il giocatore vanta ben 24 presenze con la maglia azzurra con 4 reti durante la gestione Ancelotti del 2020/21, quindi all’incirca 4 mesi. Con Gattuso, invece, sono addirittura zero.