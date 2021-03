Napoli, con Italiano potrebbero arrivare due acquisti: addio Bakayoko?

Il futuro di Rino Gattuso, con molta probabilità, sarà lontano da Napoli. I rapporti con il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, non sono più ottimali come qualche mese fa e la situazione sarebbe ormai insanabile.

Per questo motivo il presidente azzurro si starebbe già guardando intorno, ma tutto dipenderà dalla qualificazione in Champions League.

Aurelio De Laurentiis, per la prossima stagione, sarebbe pronto a puntare su una scommessa, Vincenzo Italiano.

L’attuale allenatore dello Spezia è un vero pupillo del presidente. Ma, come sarebbe il Napoli con Vincenzo Italiano in panchina? Potrebbero arrivare due acquisti, uno per sostituire Bakayoko e l’altro per un’eventuale addio di Andrea Petagna.

I nomi in cima alla lista sarebbero quelli di Manuel Locatelli del Sassuolo e Nzola dello Spezia. Il Napoli, nel caso giocherebbe così, con un 4-3-3: Meret; Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme/Locatelli, Zielinski; Insigne, Lozano, Osimhen/Mertens/Nzola.