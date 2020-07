Napoli, con la Lazio l’ultima di Callejon? A fine agosto le strade si separeranno

Il calciomercato è ormai diventato un argomento quotidiano in casa SSC Napoli. La società partenopea, infatti, è al lavoro per regalare a Rino Gattuso una squadra in grado di lottare per il tricolore nella prossima stagione.

Per fare ciò, gli azzurri stanno acquistando un bomber importante, Victor Osimhen. Per acquistare il calciatore del Lille, la società partenopea ha intenzione di investire una cifra superiore ai 50 milioni di euro, un importo che porterebbe il calciatore a diventare il colpo più costoso di sempre della società.

Oltre ai colpi in entrata, però, la dirigenza è impegnata anche sui calciatori già presenti nella rosa partenopea.

Nelle scorse settimane, infatti, è arrivato il rinnovo tanto atteso di Dries Mertens, e nelle prossime dovrebbero arrivare altri importanti annunci. Chi, invece, non continuerà la sua avventura con la maglia del Napoli è José Maria Callejon.

Contro la Lazio, infatti, sarà la sua ultima partita al San Paolo in Serie A, per poi tornare in patria, in Spagna. Giocatore e società, infatti, non sembrano aver trovato l’accordo sul nuovo contratto e per questo il rapporto di lavoro si interromperà a fine agosto. Contro la Lazio, quindi, è facile immaginare un Callejon emozionato, con le lacrime agli occhi. Purtroppo, causa Covid-19, non potrà salutare i tifosi allo stadio, tuttavia potrebbe comunque fare un giro di campo simbolico per salutare virtualmente i suoi tifosi.