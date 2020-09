Napoli, con la partenza di Koulibaly potrebbe arrivare una perla dal Real: ecco chi è

Continuavo le trattative in entrata e in uscita del calciomercato della Ssc Napoli, ed in queste ultime ore si sono aperti nuovi scenari soprattutto per quanto riguarda il fronte nuovi arrivi.

Con la partenza di uno dei capisaldi della difesa azzurra, Kalidou Koulibaly, sembrerebbe possibile l’arrivo di una perla dal Real Madrid: si tratta di Nacho Fernandez.

Il duttile difensore spagnolo viene visto di buon occhio da diversi club della serie A, tra cui Roma e Milan, e lui stesso si è sempre detto affascinato dal campionato italiano. Ebbene in queste ore anche il Napoli si sarebbe aggiunto alla lista delle squadre corteggiatrici.

Così Marco Busiello, intermediario per l’Italia di Juanma Lopez, ha confermato un ritorno di fiamma del club partenopeo verso Nacho, che sarebbe il perfetto sostituto del senegalese.

Nel frattempo, sempre per quanto riguarda il capitolo cessioni, sembrerebbe quasi ultimato l’affare con la Roma per quanto riguarda la partenza di Milik.