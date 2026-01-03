Napoli, con l’addio di Mazzocchi si cerca un nuovo vice-Di Lorenzo: due i nomi sul tavolo (uno svincolato)

Il Napoli guarda al mercato con attenzione, consapevole della necessità di intervenire sulle corsie difensive. Giovanni Di Lorenzo resta un punto fermo e una garanzia assoluta per rendimento e leadership, ma alle sue spalle serve un’alternativa affidabile. Con la possibile partenza di Pasquale Mazzocchi, infatti, la rosa azzurra rischierebbe di restare scoperta nel ruolo di terzino destro.

La dirigenza partenopea sta valutando profili che possano garantire qualità e sostenibilità economica. In quest’ottica prende quota il nome di Thierry Correia, terzino destro portoghese attualmente in forza al Valencia. Il suo contratto è in scadenza a giugno e questo aspetto potrebbe permettere al Napoli di chiudere l’operazione a prezzo di saldo, inferiore ai 5 milioni di euro.

Un’altra opzione sul tavolo è quella che porta a Rick Karsdorp, calciatore attualmente svincolato e vecchia conoscenza della Serie A, avendo vestito la maglia della Roma per diverse stagioni. L’olandese garantirebbe esperienza immediata e conoscenza del campionato italiano, rappresentando una soluzione pronta all’uso.

Il Napoli, dunque, riflette e pianifica: l’obiettivo è assicurarsi un sostituto credibile di Di Lorenzo, capace di non far rimpiangere il capitano quando chiamato in causa. Il tutto prendendo il considerazione il mercato a saldo zero che dovrà essere effettuato a gennaio.