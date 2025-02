Napoli, con l’Inter torna la difesa a quattro? Olivera recuperato, probabile inizio dal primo minuto

L’inviato di SKY, Massimo Ugolini, ha parlato del Napoli e della prossima partita che vedrà gli azzurri sfidare l’Inter per la testa della classifica. Dopo due partite in cui il mister partenopeo è stato quasi costretto ad adottare un cambio di formazione per via degli infortuni, contro i nerazzurri è pronto a ritornare alla difesa a quattro.

“Solo tre punti sui dodici a disposizione in questo mese di febbraio. In fase di non possesso il Napoli soffre di più, un calo più che altro mentale. Come se il gol di Angeliño avesse tolto qualche certezza. Ovvio che il 3-5-2 ha penalizzato il Napoli perché Di Lorenzo rende di più come esterno. Anche in fase offensiva il Napoli ha perso qualcosa. Ha ritrovato Raspadori ma non è bastato”.

“Situazione di crisi, da gestire dal punto di vista mentale. Anguissa ci sarà contro l’Inter, c’è il recupero di Spinazzola e Olivera, per Neres si dovrà aspettare ancora un po’. Vedremo se con Spinazzola e Olivera si ritornerà al 4-3-3″.

NAPOLI, SPINAZZOLA RECUPERATO E CON L’INTER SI RIVEDE ANCHE OLIVERA: ANTONIO CONTE TORNA ALLA DIFESA A QUATTRO PER LA SFIDA PIU’ IMPORTANTE DEL CAMPIONATO

Contro i nerazzurri il mister azzurro sembra essere intenzionato a schierare la difesa a quattro con Olivera in difesa e Spinazzola al posto di Neres. Quest’ultimo ritornerà in campo dopo la sosta, probabilmente nella partita contro il Milan che si disputerà allo stadio Maradona di Napoli.