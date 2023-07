Napoli, concreto l’interesse di ADL per Kilman

Aurelio De Laurentiis potrebbe spingersi oltre per portare in azzurro Maximilian Kilman: le ultime dal Corriere dello Sport

Aurelio De Laurentiis sembrerebbe fare sul serio per Maximilian, detto Max, Kilman. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente del Napoli potrebbe fare la follia di investire gran parte della clausola di Kim. Fino ad ora si è spinto verso i 35 milioni, ma non basta.

Follie per Kilman

“Lui è il numero uno, il prediletto, il preferito; Kilman è il grande obiettivo per rinforzare la difesa e completare un reparto solido e competitivo ma anche orfano di quello che è stato appena incoronato come migliore interprete del campionato” scrive il quotidiano sportivo.

A questo punto, solo il Wolverhampton può risolvere la situazione accettando una proposta da parte del club azzurro: “Kilman è un un obiettivo, un traguardo da tagliare, un affare che il Napoli sta trattando con ogni tipo di cautela, attento a non farsi prendere per la gola (si dice così, no?) alla luce dell’incasso per Kim.

E della necessità di individuare un degno sostituto: Maximilian l’inglese – di origini ucraine -, 26 anni e un passato piuttosto glorioso nel futsal, è un difensore che piace da tanto. Da tempo. Mesi a osservare, a studiare e a capire che lui sarebbe quello giusto; ma il prezzo, beh, non lo è ancora. I Wolves chiedono 35 milioni di sterline, cioè una quarantina di milioni di euro al cambio a fronte dei 35 offerti dal Napoli“.