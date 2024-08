Napoli, conferma ‘forzata’ per Osimhen. Scotto: “Ipotesi da non scartare, rinnovo per spalmare ingaggio da 10 mln”

Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato estivo e non è stata ancora trovata una soluzione per Victor Osimhen. L’attaccante è ora fuori rosa in attesa di una nuova destinazione, ma, secondo quanto rivelato da Giovanni Scotto ad inizio settimana, è da prendere anche in considerazione una possibile conferma del nigeriano con rinnovo per un ulteriore anno.

“La disfatta col #Verona impone una riflessione in vista del Bologna per il problema del centravanti. Il #Napoli chiederà al #Chelsea di velocizzare al massimo i tempi per aprire la trattativa per #Osimhen (con l’arrivo di #Lukaku), ma nel frattempo si prepara alla conferma “forzata” del nigeriano, che ora diventa un’ipotesi da non scartare”.

PERMANENZA VICTOR OSIMHEN ALLA SSC NAPOLI: ALL’ATTACCANTE PARTENOPEO PUO’ ESSERE PROPOSTO UN RINNOVO COSI’ DA SPALMARE L’ONEROSO INGAGGIO DA 10 MILIONI DI EURO NETTI ALL’ANNO?

“All’attaccante dovrebbe essere proposto di rinnovare ancora, spalmando l’ingaggio di 10 milioni l’anno”, ha concluso il giornalista con un post su X. Il rinnovo di Osimhen e la possibile permanenza a Napoli sarebbe un vero e proprio colpo di scena dopo settimane in cui si è trattato per la sua partenza.